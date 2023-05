Así se realizará el juicio político al presidente Guillermo Lasso

La próxima semana el presidente de la República, Guillermo Lasso, deberá comparecer ante la Asamblea Nacional para defenderse. Todavía no se conoce qué asambleístas serán elegidos como interpelantes, pero ya se conoce cómo se realizará el juicio político.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela tendrá tres días para difundir entre los asambleístas la resolución y el expediente completo del juicio político. Él ya había adelantado que se iban a respetar los tiempos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en esta etapa del proceso.

Posterior a ello, el Presidente deberá acudir al pleno, donde los interpelantes tendrán dos horas para sustentar la acusación. Expertos explican que los interpelantes no necesariamente deben ser los asambleístas que han actuado como acusadores.

Luego, intervendrá Lasso, quien tendrá tres horas para defenderse. Y al final cada parte podrá replicar en el tiempo máximo de una hora. Posterior a ello, el Primer Mandatario deberá retirarse del pleno y allí iniciará el debate, donde podrán tomar la palabra los 137 legisladores con un tiempo de 10 minutos sin derecho a réplica.

Después se realizará una nueva convocatoria en el plazo de cinco días para mocionar la censura y destitución o el archivo del juicio.

Tras conocer la decisión del Legislativo sobre el juicio político, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que el Primer Mandatario acudirá al pleno para defenderse y calificó el proceso como ilegítimo. «Ayer (9 de mayo del 2023) aprobaron una resolución que atenta contra el debido proceso y en la misma defensa que tiene que tener el Jefe de Estado», aseguro.

Además, dijo que está es una oportunidad para demostrar la inocencia del primer mandatario pues no existe ni sustento ni pruebas del presunto peculado por Guillermo Lasso. No obstante, asegura que no están confiados pero esperan que los legisladores tomen una decisión favorable.

