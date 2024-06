Julian Assange salió en libertad y se dirige hacia Australia

Julian Assange, recuperó su libertad este lunes 24 de junio del 2024, tras cinco años de permanecer recluido en una prisión de alta seguridad británica. El portal WikiLeaks anunció este lunes en su cuenta de X que Assange dejó por la mañana la prisión y abandonó el Reino Unido con el objetivo de volver a Australia.

«Julian Assange está libre. Dejó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días«, informó WikiLeaks en X.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ