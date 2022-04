Jürgen Klopp continuará frente al Liverpool hasta 2026

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, anunció este jueves la ampliación por dos años más, ahora hasta 2026, de su contrato con los ‘Reds’, en un vídeo publicado en la cuenta Twitter del club.

«Me quedo dos años más (…) lo que supone cuatro años a partir de ahora», declaró el técnico alemán, que llegó al histórico club de Anfield en 2015, lo que le convierte en el entrenador que más tiempo lleva en el puesto entre los veinte clubes de la Premier League.

«Algunos estarán contentos, a otros no les gustará tanto. Si no os gusta, mejor que miréis hacia otro lado desde ahora», bromeó Klopp, que apuntó que uno de los motivos para seguir en Liverpool era que su esposa Ulla «quiere quedarse».

«¿Y qué hace un buen marido cuando su esposa quiere quedarse?», se preguntó.

«Sabéis que amo a nuestro club y es el mejor lugar en el que estar», añadió, ya con tono más serio, un día después de la victoria 2-0 sobre el Villarreal en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

«Estoy muy, muy feliz. Hace seis años y medio que FSG (el propietario estadounidense del Liverpool) consideró que era una buena idea hacer venir a un alemán (…) Es un tiempo largo para el fútbol», subrayó.

Además de aspirar al título en la Champions League europea, el Liverpool aspira a ganar en esta recta final de la temporada la Premier League y la Copa de Inglaterra, después de haberse proclamado a finales de febrero campeón de la Copa de la Liga inglesa.

En la Premier League, el Liverpool está a apenas un punto del líder Manchester City. Está además clasificado para la final de la Copa de Inglaterra, que disputará el 14 de mayo ante el Chelsea.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴