«Quería compartir un poco de cómo me he estado sintiendo», escribió Justin Bieber en una storie de Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud. El canadiense atraviesa una parálisis facial provocada por el síndrome de Ramsay Hunt, un raro virus que causa la varicela y el herpes zóster.

«Cada día ha mejorado y, a través de todas las molestias, he encontrado consuelo en quien me diseñó y me conoce», continuó el intérprete de ’Yummy’ haciendo referencia a su fe cristiana. El viernes pasado publicó un video en el que revela su padecimiento que fue el motivo principal para pausar que su gira de conciertos ‘Justice World Tour’.

«Él conoce las partes más oscuras de mí que no quiero que nadie sepa y constantemente me da la bienvenida a sus brazos amorosos», se lee en la storie de Bieber. «Esta perspectiva me ha dado paz durante esta horrible tormenta que estoy enfrentando».

Terminó su declaración de este lunes escribiendo: «Sé que esta tormenta pasará, pero mientras tanto, Jesús está conmigo». Hailey Bieber, por su parte, no se ha pronunciado estrictamente sobre la enfermedad que aqueja a su esposo, sin embargo, medios del entreteniendo aseguran que toda la familia y amigos del cantante están ayudando a su pronta recuperación y así poder volver a los escenarios.

