Justin Bieber ha cambiado de estilo a lo largo de los años, con cada una de sus facetas más interesante que las demás. Aquí las exploramos todas.

Justin Bieber no es el mismo que era antes, y eso es algo bueno. Este joven artista, que empezó su carrera mucho antes de siquiera poder beber alcohol, se ha transformado a lo largo de los años, explorando facetas y estilos musicales que van desde el pop más encantador y movido hasta los temas más íntimos y personales que hemos visto en el pop actual. Este joven, que de niño se enseñó a sí mismo guitarra, trompeta, piano y batería, se ha convertido en una de las personalidades más grandes del pop.

Para entender a Justin Bieber, el de ayer y el de hoy, hemos armado una playlist que recoge lo mejor de cada una de sus facetas. Este es un recorrido por la historia, la carrera de una de las voces más influyentes del pop: empezando con esas canciones de su primer EP y su subsiguiente álbum, My world 2.0 , que traía esos grandes éxitos que nos dieron a conocer su juvenil voz y estilo, como Baby y U smile .

Justin Bieber, ayer y hoy

De ahí avanzamos a las canciones que empezaron a darle su reputación de “bad boy”, a convertirlo en un ícono adulto con canciones llenas de ritmo y sonidos electrónico del estilo de Sorry y What do you mean? . Y ahora tenemos su lado más espiritual, inspirado por las voces del soul, con sonidos como Holy y Lonely , baladas sinceras y potentes que nos muestran los aspectos más personales de su vida.

Una revisión a una trayectoria diversa, con muchos estilos, sonidos y temas… pero consistentemente llena de buena música. ¡Esto es lo mejor de Justin Bieber!

