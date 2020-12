La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, recibió este martes delante de las cámaras de televisión la vacuna contra la covid-19.

El hecho se registró en el único hospital público de Washington DC, en un intento de disipar la desconfianza entre la población ante la inmunización. «Se trata de salvar vidas», subrayó.

Harris se puso la vacuna de la empresa biotecnológica Moderna, la segunda que ha obtenido la autorización de emergencia en EE.UU., en el United Medical Center, situado en una de las áreas más humildes del sureste de la capital.

Ese centro está en una zona con población predominantemente afroamericana y la más castigada por la pandemia. Registra el 20% de las muertes por covid-19 de la ciudad.

Tras ponerse la vacuna, Harris bromeó con que apenas había sentido la inyección, y agregó que su marido, Doug Emhoff, la recibirá después.

«Quiero animar a todo el mundo a ponerse la vacuna, es relativamente indoloro, es realmente rápido, es seguro», dijo la vicepresidenta. Y aseguró que estaba deseando recibir la segunda dosis.

Subrayó que confía en los científicos, quienes, recordó, han creado y aprobado la vacuna.

Dirigiéndose a los estadounidenses, instó: «cuando sea su turno, póngase la vacuna. Se trata de salvar sus vidas, las de los miembros de su familia y las de su comunidad».

En las últimas semanas varios políticos han recibido la vacuna contra la covid-19 en el país para generar confianza entre el público.

La semana pasada lo hizo el presidente electo Joe Biden, a quien se le administró el suero de la farmacéutica Pfizer, el primero en recibir autorización de emergencia en el país; días después de que lo hicieran el vicepresidente saliente, Mike Pence, y los líderes demócrata y republicano del Congreso, Nancy Pelosi y Mitch McConnell.

La Casa Blanca no ha revelado si Trump, quien contrajo la covid-19 en octubre y se recuperó tras tomar un cóctel experimental de anticuerpos, recibirá la vacuna.

Estados Unidos supera ya los 19,2 millones de casos confirmados y las 334.600 muertes por la covid-19, según recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. EFE

“I trust the scientists. It is the scientists who created and approved this vaccine. I urge everyone, when it is your turn get vaccinated”



US Vice president-elect Kamala Harris has been given the Covid-19 vaccinehttps://t.co/vxs8cABeOl pic.twitter.com/NLnZzhOYOQ