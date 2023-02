Quienes no podían esperar hasta despertarse en la mañana de este viernes 24 de febrero del 2023 permanecieron con los ojos abiertos hasta la medianoche. A esa hora salió a la luz la nueva canción de las colombianas Karol G y Shakira, ‘Te Quedó Grande’ (TQG). El tema es parte del último álbum de Karol G, ‘Mañana será bonito’.

La letra de la canción hace referencia a las malas experiencias de la barranquillera y la medellinense en el amor y, desde ya, sus seguidoras la toman como una oportunidad para el empoderamiento femenino. El video del tema urbano inicia con Karol G en el techo de una estructura y luego cae de la misma como si estuviera volando. La colombiana de 32 años aseguró, en una entrevista al New York Times, que había sido demasiado sincera al escribir sus nuevas canciones.

Además, dijo que su público sabría muchas cosas de su vida personal debido a ellas. En una parte de su nuevo tema dice «Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia; lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias«. Además, agrega «dile a tu nueva bebé que por hombres no compito».

Mientras el video avanza aparece Shakira, rodeada de una escenografía fría, con hielos detrás de ella, quien lleva un vestido celeste con efecto metálico, ceñido al cuerpo. La intérprete de éxitos como Antología realiza sus clásicos movimientos del vientre que destacan su vestuario y su sensualidad en medio del video. Su parte de la canción, Shakirta dice «verte con otra me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido».

Otra de las frases de la canción que sorprendió al público es “tú buscando por fuera la comida

yo diciendo que era monotonía”, con lo que hace referencia a su colaboración con Ozuna. Aunque no mencionan a nadie, en las redes sociales ya se afirma que ambas artistas le cantan a sus exparejas: Anuel AA y Gerard Piqué.

Letra de la canción ‘TQG’

[Karol G]

La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente

es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente.

Te fuiste diciendo que me superaste

y te conseguiste nueva novia

lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

Bebé, ¿qué fue?

no pues que muy tragadito (tragadito)

qué haces buscándome el lado

si sabes que yo errores no repito (papi)

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

[Shakira]

Verte con la nueva me dolió

pero ya estoy puesta pa’ lo mío

lo que vivimos se me olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

por acá ya no eres bienvenido

vi lo que tu novia me tiró

eso no da ni rabia yo me río (yo me río)

[Karol G]

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte

llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte

estoy más dura, dicen los reportes

[Shakira]

Ahora tú quieres volver, se te nota, mmm sí

espérame ahí, que yo soy idiota

[Karol G]

Se te olvidó que estoy en otra

y que te quedó grande La Bichota

[Shakira]

Bebé, ¿qué fue?

no pues que muy tragadito (tragadito)

qué haces buscándome el lado

si sabes que yo errores no repito (papi)

[Karol G]

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito (Shakira, Shakira)

[Shakira]

Tú te fuiste y yo me puse triple M

más buena, más dura, más level

[Karol G]

Volver contigo never, tú eras la mala suerte

porque ahora las bendiciones me llueven

[Shakira y Karol G]

Y quieres volver, ya lo suponía

dándole like a la foto mía

[Shakira]

Tú buscando por fuera la comida

yo diciendo que era monotonía

y ahora quieres volver, ya lo suponía

dándole like a la foto mía (a la foto mía)

[Karol G]

Te ves con tu nueva vida pero

si ella supiera que me buscas todavía

[Karol G]

Bebé, ¿qué fue?

no pues que muy tragadito (tragadito)

qué haces buscándome el lado

si sabes que yo errores no repito (papi)

[Shakira]

Dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que no tiene buena mano

y al menos yo te tenía bonito

[Karol G]

Mi amor, es que usted se alejó mucho

y yo de lejos no veo, bebé