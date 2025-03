Katty Elisa, de las Damas de Oro, habló en un video: «estoy en reposo absoluto, aún con sedantes»

Actualizado 21:08

A través de un video difundido en las redes sociales, la cantante Katty Elisa, del grupo Las Damas de Oro, contó como es su recuperación médica tras días de estar sedada y descansando. Después de ganar una gaviota de plata en Viña del Mar 2025 apareció en un video dando detalles de su salud este miércoles 19 de marzo del 2025.

Elisa habló y agradeció a Dios y a sus más cercanos por su preocupación. «Quiero decirles que gracias a Dios estoy bien. Se llegó a tiempo, porque si no hubiera sido fatal lo que me hubiera pasado. Estoy en reposo absoluto, aún con sedantes. Pero quiero agradecer a cada uno de ustedes, de verdad, por el cariño, por estar pendiente. Gracias por sus oraciones», empezó diciendo.

Ante las preocupaciones de su salud tuvo una versión clara sobre todo el desgaste emocional que representó la participación. «Lo que pasó fue por mucho estrés. Una carga grande que es poder representar a nuestro país allá en Viña. Nunca paramos, desde el día que llegamos al final, cambios de horarios y todo, y ahora ya pasó lo que pasó.

Aún tiene un tratamiento por cumplir. «Haciendo todos los exámenes. Aún falta desinflamar una venita del cerebro, que no está obstruyendo nada, que gracias a Dios no hay sangrado de nada en mi cabecita. No se ha formado ningún coágulo, pero sí estaba yo con el lado derecho un poco afectado, en este caso la pierna, que aún tiene dolor, y estamos haciendo las terapias necesarias», detalló.

Concluyó hablando de su presente. «Ahora estoy tomando un descanso como dice todo el mundo, como me merezco, tranquilas, y prepararnos para todo lo maravilloso que se viene y lo que Dios tiene para nosotras como Damas de Oro también».

