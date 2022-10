Katy Perry explica extraño movimiento de su párpado en concierto

La cantante estadounidense Katy Perry alteró esta semana las redes sociales por un inusual movimiento de su párpado durante un show en Las Vegas, Estados Unidos. El incidente generó un sin número de teorías, incluso aseguraron que era un robot.

En las imágenes virales se observa como la artista parece no tener control sobre su párpado derecho, que se le cierra intermitentemente sin que ella pueda, aparentemente, hacer nada. Por varias ocasiones intentó ponerlo en su lugar con su mano.

Ante las especulaciones, la interprete de ‘Last Friday Night’ compartió el video la noche del 27 de octubre del 2022 en su cuenta de Instagram con la siguiente frase: «Punto de vista: Cuando ves las nuevas fechas del PLAY 2023».

Además, Katy Perry explicó lo sucedido en un extenso texto en un tono jocoso, sobre todo, hacia las teorías ‘conspiranoicas’ de los ocurrió con el movimiento en su ojo.

«¡Doy la bienvenida a todos mis terraplanistas, a los que creen que el espacio no existe, a los que dicen que las aves no son reales y que el cielo no es azul, para que vengan a ver mi truco de ojo de muñeca roto en la vida real en Las Vegas el próximo año!«, bromeó la cantante y aprovechó para promocionar su presencia en dicha ciudad.

«¡La lista de canciones del show es una diversión 🎢 a través de los recuerdos que se remonta a 2008, una época en la que no todos estábamos congelados por la paranoia de nuestras propias cámaras de eco!», agregó.

Por último, Katy Perry habló del vestido que usaba en el video viral para terminar con las teorías que se generaron en torno a su atuendo.