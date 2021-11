El error que hizo que Kerly sea eliminada de MasterChef Ecuador

Un nuevo participante fue eliminado de MasterChef Ecuador. El reto de eliminación de esta ocasión tuvo varias etapas. En la primera los participantes tuvieron que hacer claras a punto de nieve.

Matías fue el primero en lograrlo y pudo voltear el tazón sobre su cabeza sin que la preparación se derrame.

La ventaja que ganó fue escoger los instrumentos que usuraron sus compañeros para preparar un plato salado en 30 minutos. Las opciones fueron: Horno y nitrógeno líquido, Air fryer y vapor, Parrilla y vacío.

#MasterChefEcuador | Algunos cocineros nunca han trabajado con los instrumentos de este reto. pic.twitter.com/d2pfYbR7qD — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 27, 2021

La segunda parte del reto consistió en preparar un plato de dulce en 45 minutos. Sin embargo, un punto que dificultó la prueba fue que todos tuvieron que rotar a la estación de la derecha.

Margarita y Lee fueron los participantes que mejores críticas recibieron. Por esta razón, los jueces, después de probar sus platos, los hicieron subir al balcón.

#MasterChefEcuador | Margarita realizó un excelente trabajo en este reto y se gana un lugar en el balcón. pic.twitter.com/TVsZZjN1Kz — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 27, 2021

Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Kerly presentó a los jueces un tartar de atún con maduros crudos y debido a este error, fue ella quien abandonó las cocinas de MasterChef Ecuador.

Kerly se despidió del programa en medio de lágrimas: “Probablemente MasterChef es uno de los sueños más grandes que he tenido, pero yo sé que tengo muchos talentos y que puedo explotarlos todos y no me voy a rendir.”

#MasterChefEcuador | Recuerden que en MasterChef se juzga únicamente el último plato. pic.twitter.com/3kFdjjslEM — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 27, 2021

