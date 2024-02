«Es un arreglo para transferir equipos al gobierno de Ucrania que está peleando contra la invasión rusa. Son decisiones del gobierno de Ecuador y todavía se está considerando”, asegura Kevin Sullivan, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., sobre acuerdo para intercambiar chatarra bélica con el país norteamericano.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este jueves 8 de febrero del 2024, Sullivan ratificó que el acuerdo de intercambio de chatarra bélica, que ha generado tensión con Rusia, no está en marcha pues el gobierno de Daniel Noboa lo está analizando. No obstante, expresó su satisfacción por el apoyo de Ecuador a Ucrania en este conflicto.

Respecto a la ayuda que brindará a Ecuador, el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental señaló que la cooperación bilateral se enfocará en la seguridad y en el ámbito económico.

“Todos estuvimos muy conmovidos por los ataques en Ecuador y queremos mejorar aún más la cooperación. Estamos revisando los programas de seguridad que tenemos para fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden para enfrentar las organizaciones criminales y también acompañar al Gobierno de Ecuador en solucionar los desafíos económicos”, aseveró Sullivan.

Lea también:

Kevin Sullivan recordó que los acuerdos en materia de seguridad son muy comunes por parte del gobierno norteamericano y con Ecuador se busca facilitar las capacitaciones y programas de entrenamiento que llevan a cabo las fuerzas de seguridad de EE.UU. en cooperación con sus pares ecuatorianos.

“Estamos contentos que estén avanzando porque van a hacer fluir mejor nuestra cooperación. Entiendo que faltan algunos procesos administrativos y en poco tiempo va entrar en rigor”, reveló el funcionario norteamericano.

También, Sullivan se refirió a las sanciones económicas contra José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. Él enfatizó que estas acciones son parte de las herramientas que tiene Estados Unidos para apoyar a Ecuador en la lucha contra las organizaciones terroristas.

Además, el subsecretario subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental ratificó que el principal objetivo es denegarles la posibilidad de operar económica o colocar sus recursos en EE.UU. Asimismo no descartó que las sanciones se puedan extender a otras bandas y personas involucradas con el crimen organizado.

Sullivan evitó referirse a la situación de Xavier Jordán, otro de los procesados en el caso Metástasis. “No estoy en condiciones de referirme a casos específicos y que son asuntos que están tratando las autoridades de Estados Unidos. Mejor no entrar en detalles”, aseguró.

Finalmente, sobre el tema de los migrantes ecuatorianos dijo que han recibido la solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Ecuador y se lo va a considerar.