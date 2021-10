Khloé Kardashian y su hija dan positivo a Covid-19

A través de su perfil de Twitter, Khloé Kardashian reveló que, por segunda ocasión, dio positivo al test de Covid-19, pero resalta que en su publicación comparte que el estado de salud de su hija, True Thompson, se vio afectado y también contrajo el virus.

“Hola chicos, quería que supieran: True y yo resultamos positivas a Covid”, anunció y después se dijo tranquila gracias a que ya está vacunada, pero aún así seguirían las pautas para aislarse. “Afortunadamente, me han vacunado, así que todo estará bien. Estaremos en cuarentena y siguiendo indicaciones”, informó.

Khloé no ofreció más detalles sobre sus síntomas o cómo se encuentra True actualmente, lo que sí aclaró es que, debido a las circunstancias, no podrá cumplir con varios compromisos laborales que tenía agendados.

“Tuve que cancelar varios compromisos y lamento no poder hacer que eso suceda”, expresó.

Poco después, emitió un último mensaje: “Manténganse todos a salvo”.

Hi guys I wanted to let you know True and I tested positive for Covid. I’ve had to cancel several commitments and I’m sorry I won’t be able to make those happen. Luckily I have been vaccinated so all will be ok. We will be over here in quarantine and following current guidelines.