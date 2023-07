Con tan solo 20 años, Kiara Rodríguez ya forma parte de la historia deportiva de Ecuador. La joven guayaquileña ganó doble medalla de oro y rompió un récord mundial, todo en los cinco últimos días.

El 11 de julio de 2023, la aleta se llevó el oro en los 100 metros T46-47 del Campeonato Mundial de ParaAtletismo París 2023. Estableció un tiempo de 12,17 segundos y con esto se convirtió en la primera del país en clasificar a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

No se conformó con estos logros y salió por más. Este domingo 16 de julio volvió a sumar otra medalla de oro en el salto largo T47 del mismo evento e impuso un nuevo récord mundial.

🇪🇨Kiara Rodriguez takes gold and breaks the world record in the long jump T47!

It's her second world title at #PARIS23



🥈Anna Grimaldi 🇳🇿

🥉Taleah Williams 🇺🇸



