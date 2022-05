Kim Kardashian lució un vestido original de Marilyn Monroe

La hermosa socialité Kim Kardashian lució en la Met gala anual de este lunes un vestido de oro que perteneció a Marilyn Monroe.

Se trata de nada más y nada menos que la prenda que Monroe lució cuando fue contratada por el presidente John F. Kennedy para entonar el «Happy Birthday, Mr. President» en su fiesta de cumpleaños.

Kardashian acompañó su outfit con un look rubio en un moño ajustado.

La estrella de ‘The Kardashians’ dijo que perdió más de siete kilos en tres semanas porque pudiera llevar el traje icónico que Monroe llevó en 1962.

«Fue un reto», dijo Kardashian. «Fue como un papel. Estaba decidido a encajar esto.»

En un tuit, la ‘celebrity’ explicó que fue un «honor» llevar ese vestido.

Así, fue una de las grandes protagonistas de la noche recuperando el naked dress más famoso de la década de los 60, una tendencia que ella ha hecho suya durante los últimos años y por la que ya es parte de la historia de la moda.

Un vestido que no solo es un icono por el momento en el que Marilyn lo lució.

También ostenta el récord de ser el vestido más caro vendido en una subasta, por casi 4,8 millones de dólares (4,57 millones de euros).

Una verdadera pieza de museo que Kim solo lució mientras desfilaba por la alfombra roja, y que después cambió por una réplica para mantener en perfecto estado uno de los vestidos con más historia de la moda americana, tal y como requería el dress code de la gala.

Kim lo cumplió a rajatabla haciendo aún más grande la leyenda de este diseño.

Thank you Ripley’s Believe It or Not! for giving me the opportunity to debut this evocative piece of fashion history for the first time since the late Marilyn Monroe wore it. I am forever grateful for this moment. ✨🕊 pic.twitter.com/XiXNclCEgB