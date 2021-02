Kléber Carrión analiza la matanza de reos en cárceles ecuatorianas

3 0

El oficial superior (R) de la Policía Nacional, Kléber Carrión, dio a conocer su análisis de los violentos hechos que dejaron 79 muertos en cárceles ecuatorianas.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Carrión indicó que el «Sistema penitenciario es un desastre».

«Seguimos vulnerando el derecho de las personas que algún momento vulneraron nuestros derechos. Ahí está la falla mismo del sistema. Es decir, no se cumple con la finalidad de rehabilitación para la cual están hechos los sistemas», indicó Kléber Carrión.

Así, afirma que el Ecuador tiene que reestructurar el sistema penitenciario.

En este sentido, cree que se tiene que cambiar cómo se califica a los infractores de la ley para incorporarlos al sistema.

«Cuando se hace esta calificación, como sociedad no reaccionamos ante los indicadores de reincidencia, habitualidad, profesionalismo delictivo, perversión, criminalidad. No hacemos nada, no hacemos mucho por cómo se califica a este delincuente y se lo sigue incorporando», resaltó.

«Desde una lupa penitenciaria se está viendo mal al problema. Necesitamos reestructurar la situación. Ya no soporta más el sistema penitenciario», indica Carrión.

Cárceles son las universidades del crimen

Según su criterio, que no se haya logrado controlar la existencia de caporales complica la situación carcelaria. «Hacen y deshacen la vida misma del privado de la libertad al interior de las cárceles».

«Lo que sucede es que las cárceles son universidades que tecnifican al delincuente. Se cree que ahí está control delictivo. El problema de ahora es por la venta de droga al interior de los centros penitenciarios. Entonces es un negocio lucrativo. El sistema no está óptimamente aplicado», enfatizó Kléber Carrión.

«Las cárceles son una sucursal del gran negocio que es la exportación de droga. Todo esto está dirigido desde el interior de las cárceles», indicó.

