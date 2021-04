La aplicación falsa de WhatsApp que infecta tu móvil

Aseguran que es una versión modificada de WhatsApp con la interfaz en color rosa. Pero, en realidad, se trata de un virus que infecta tu móvil pasados pocos segundos.

Es la última amenaza de seguridad que afecta a la plataforma de mensajería propiedad de Facebook y su nombre no es otro que WhatsApp Pink.

La noticia ha sido dada a conocer por el experto en ciberseguridad Rajshekhar Rajaharia, quien publicó una serie de tweets explicando lo que esta aplicación en realidad hace.

«Una vez instalada, la aplicación falsa de WhatsApp comienza a circular un mensaje que contiene un enlace para su descarga. El objetivo del atacante parece ser hacerse con los datos de tantos usuarios como sea posible», detalló Rajaharia a Gadgets 360.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2