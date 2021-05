La aplicación Parler regresó a la Tienda de Apple

La autoproclamada aplicación de libertad de expresión en las redes sociales Parler regresó este lunes a la tienda de Apple, App Store, después de ser rediseñada en una versión más moderada, anunció la compañía.

Apple dijo que Parler fue eliminada de su App Store por haber sido utilizada para planificar el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

Los manifestantes también utilizaron Facebook, pero esa red social no se eliminó de la App Store.

Aplicación bloqueada de las tiendas

La aplicación fue también bloqueada de la tienda de Google y del servicio de alojamiento web de Amazon.

La nueva versión para los teléfonos iPhone de Apple no mostrará la etiqueta “odio” que aparece en otros celulares.

Esto cuando un mensaje se considere que contiene material que puede resultar ofensivo, como frases alusivas a la raza o a otros temas controversiales.

Apple accedió el mes pasado a permitir el regreso de Parler después de revisar cambios hechos por la compañía para moderar su contenido.

Sin embargo, según el periódico digital The Hill, la extensión de esos cambios no se aclara y Parler tampoco ha respondido a preguntas sobre por qué la nueva versión no viola la política de la Tienda de Apple.

La plataforma ha defendido su postura de defender la libertad de expresión y dijo a los legisladores que había alertado al FBI de algunas publicaciones antes del ataque al Capitolio del 6 de enero.

“Parler, un lugar donde las personas pueden enfrascarse en el intercambio de ideas dentro del espíritu total de la Primera Enmienda (de la Constitución de Estados Unidos), dijo el director ejecutivo de la compañía, Mark Meckler, en un comunicado.

Mire también

Problemas cerebrales causados por la infección de COVID-19https://t.co/uxUbRJSqJd pic.twitter.com/7qCnpOB5N1 — Teleamazonas (@teleamazonasec) May 17, 2021

Agregó que todo el equipo “trabajó intensamente para abordar las preocupaciones de Apple sin comprometer” la misión de la compañía.

Algunos usuarios de la aplicación consideran el bloqueo de mensajes controversiales como una concesión de Parler a las grandes compañías tecnológicas.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.