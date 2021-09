La apuesta doble de Guns n’ Roses

Hace treinta años una de las agrupaciones más importantes del rock lanzó un álbum doble que en su momento se sentía como una apuesta; hoy día se siente como un hito de la música.

Han pasado treinta años desde que Guns n’ Roses, la legendaria banda de rock, hizo uno de sus movimientos más osados: el 17 de septiembre 1991 lanzaron un álbum doble, treinta canciones de la banda estuvieron disponibles al público en un solo día.

Y aunque en su momento este tipo de “stunt” se sentía como una locura, Use your illusion I y Use your Illusion II pasarían a ser uno de sus álbumes más conocidos, algunas de sus canciones convirtiéndose en clásicos eternos de la banda.

“No estábamos simplemente sacando algo que nos hiciera estrellas de rock”, dijo Axl Rose en una entrevista después de que salió el álbum. “Estábamos lanzando algo que significaba todo para nosotros”.

¿Por qué un álbum doble? Sencillo: cuando la banda empezó a trabajar en el nuevo disco, en 1989, tenían demasiadas buenas ideas. “Izzy trajo como ocho canciones; Slash trajo todo un álbum; yo había traído todo un álbum”, contó Rose. “Teníamos como 35 canciones que nos gustaban, y estábamos determinados a lanzarlas todas”.

Rock legendario

Es fácil ver por qué: estamos hablando del álbum que trae canciones como la icónica November rain de Slash, o el increíble cover de Knocking on heaven’s door de Bob Dylan, que se ha vuelto mucho más famoso que la canción original. Sumando a eso éxitos como Civil war , The garden y Coma , no es sorpresa que ambos álbumes fueron un éxito inmediato.

Esta es solo una muestra del talento inigualable de Guns n’ Roses, una de las bandas más reconocidas de la historia del rock. Para celebrar uno de sus discos más reconocidos y una discografía que se mantiene a la par, creamos una playlist de Spotify que rinde tributo a su música. Con temas icónicos de la banda como Welcome to the jungle , Paradise city , Sweet child o’ mine y muchos más, esta es una celebración del rock puro y duro…. y de una de las agrupaciones que ayudó a darle forma.

