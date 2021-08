La buena vibra de los sagitario

En esta ocasión, nuestro horóscopo musical trae la energía y curiosidad de los Sagitario con una playlist imperdible.

Dicen que no hay personas con más suerte que los sagitario. Impulsivos y curiosos, se lanzan a probar situaciones nuevas sin medir las consecuencias… pero siempre tienen la buena suerte de salir bien parados de todas ellas. Son personas llenas de alegría que rara vez se quedan quietas: siempre están buscando algo nuevo por conocer, ver, sentir, probar…

Si lo que busca es contagiarse un poco de esa energía y de ese entusiasmo, de ese espíritu de libertad con el que vemos a los Sagitarios en nuestra vida, no podemos dejar de recomendarle esta playlist que hemos armado con las mejores vibras de este signo zodiacal. Aquí están todos esos temas que capturan el alma aventurera de un Sagitario, desde la fantástica oda pop de Carly Rae Jepsen, Run away with me , hasta la voz de Shawn Mendes diciéndonos There’s nothing holdin’ me back .

Horóscopo musical: Sagitario

Podemos oír la lealtad que representa a estas personas en canciones como With a little help from my friends , de los Beatles, al tiempo que sentimos su fascinación por lugares distantes y exóticos en canciones como Não enche , de Caetano Veloso. Sentir esa buena energía y ese deseo por lanzarse a la aventura que rodea a los Sagitario no es cuestión de haber nacido en el día correcto. Gracias a esta lista, es solo cuestión de estar acompañado por la música adecuada.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.