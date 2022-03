La cachetada de Will Smith a Crhris Rock quiere ser llevada al cuadrilátero

El boxeador y youtuber Jake Paul se ha involucrado de lleno en la polémica tras el episodio de agresión que se dio en la entrega de los Premios Oscar, la noche del domingo.

Y es que la edición 94.ª de los Premios Óscar 2022 estuvo protagonizada por el actor Will Smith quien subiera al escenario a golpear e insultar al humorista Chris Rock por hacer una broma sobre el cabello de su esposa.

Desde las redes sociales, el youtuber Jake Paul, quien es conocido como boxeador y permanece invicto en cinco peleas profesionales, reaccionó a la controversia mediante un meme. “No puede ser. Esto es una locura, jaja”, escribió.

Pocos minutos más tardes, realizó una oferta para que los protagonistas del hecho viral entren de manera oficial en un ring.

“Tengo 15 millones de dólares para Will Smith y otros 15 millones para Chris Rock listos para comenzar. Hagámoslo en agosto en mi cartelera”, publicó.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2