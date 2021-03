La cantante Natti Natasha está orgullosa de sus “dos bebés”

Natti Natasha está orgullosa de sus “dos bebés”. La cantante dominicana lanza este jueves el tema “Las nenas” con Farina, Cazzu y La Duraca, mientras que está por convertirse en mamá de su primer bebé.

“Quiero trabajar más también para romper ese estigma de que las mujeres que están embarazadas en el entretenimiento no pueden”, dijo Natti Natasha el miércoles en una entrevista con The Associated Press. “Nada de eso, eso no debería pasar”.

Para la intérprete, que espera el nacimiento de su bebé en mayo, “Las nenas” tiene un mensaje de unión femenina muy apropiado para marzo, el Mes de la Historia de la Mujer.

“Esta primera colaboración de cuatro mujeres en el género urbano, unidas, nunca se había visto y poder llevar esa bandera para hacer que este tipo de cosas pasen siento que me llena muchísimo”, expresó.

“Hay un mensaje muy chulo (lindo) detrás y muy importante y es que todas somos una. Siento que ese mensaje es necesario repetirlo y decirlo para que se vuelva también algo normal y no que vean raro que cuatro muchachas por fin se unieron en un tema”, agregó.

La canción es de perreo y “jangueo” (fiesta) y su respectivo video tiene un ambiente casero en el que muchas chicas bailan con minishorts. En las tomas se ve que las colaboradoras se divirtieron mucho durante la filmación en Miami, con risas que parecen auténticas, casi tomadas por una cámara escondida. Cazzu demuestra sus habilidades parándose de manos con un traje de conejo.

Las cuatro comenzaron a trabajar en la canción a distancia a finales del año pasado. Farina mandó su contribución desde Colombia, Cazu desde Argentina y La Duraca desde Puerto Rico. Pero lograron producir un tema que se siente fluido y acoplado.

“Cada una tuvo su espacio para expresarse como quería”, dijo Natti Natasha. “Cuando ya pude reunirme con todas se sintió así, se sintió como que estábamos jangueando en un party de verdad, así fue el video”.

La cantante de 34 años ha sido muy honesta sobre las dificultades que pasó hasta lograr quedar embarazada e incluso la depresión que sintió cuando no podía hacerlo. Siente que al compartir su experiencia puede ayudar a otras mujeres en esa misma situación.

“Yo busqué tanta información en internet”, dijo. “Porque no te dan la información enseguida, simplemente te dicen ‘no puedes’ y te sientes muy sola”.

“Sentí que era muy importante yo compartir mi historia con otras mujeres que todavía están pasando por eso porque gracias a Dios al final del día no me fue tan mal, me fue bien y se me dio la oportunidad”.

Tras el embarazo, no se ve cambiando el rumbo de su carrera. “Van a seguir escuchando a Natti Natasha de la misma manera porque nunca he tenido miedo”, dijo.

Como representante de un género que enfrenta críticas de personas que no concilian la idea de que las cantantes femeninas hablen de perreo o nalgas (como en “Las nenas”) y al mismo tiempo busquen empoderar a las mujeres, se aventuró a compartir cómo imagina la educación de su bebé.

“Quiero enseñarle eso, sea una nena o un nene, de tener la mente un poquito más abierta en ese aspecto”, dijo. “Definitivamente, dejarle a ellos (los hijos) que decidan si les gusta un reggaetón o no les gusta”.

Como productora ejecutiva de la popular serie de YouTube “Bravas”, dijo que todavía no hay fecha de estreno para una segunda temporada pero que está animada por la respuesta de la gente.

La serie de ficción, también enfocada en las mujeres en la música, sigue a una cantante, una DJ y otra amiga que hace de su representante en la escena urbana de Puerto Rico. Tan sólo el primer episodio acumula 4,9 millones de vistas.

Por ahora Natti Natasha tiene ganas de hacer una presentación más “con mi barriguita” y grabarla para tener más recuerdos de su dulce espera.

En los Premios Lo Nuestro, donde anunció su embarazo al presentarse con un vestido blanco de dos piezas que dejaba su pancita al descubierto, recibió el premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos “La mejor versión de mí” y cantó junto a Prince Royce “Antes que salga el sol”.

“Fue un día tan mágico, tan lindo así que le cogí gusto a eso”, dijo.