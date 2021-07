Recientemente, la Federación Europea de Balonmano (EHF, por sus siglas en inglés), multó al equipo femenino de balonmano de playa de Noruega. ¿La razón? Las jugadoras decidieron usar ‘shorts’ en lugar de llevar el bikini reglamentario.

La noticia generó el descontento de la cantante estadounidense Pink, quien se ofreció a pagar la multa de 1.500 euros al combinado escandinavo. «Estoy muy orgullosa del equipo femenino de balonmano playa de Noruega por protestar ante las reglas sexistas de su ‘uniforme’, expresó Pink.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.