¿La cantante Shakira y Gerard Piqué terminarán su relación?

Parece que la relación entre Piqué y Shakira está por terminar. De acuerdo a la exclusiva del medio «El Periódico» el jugador del Barcelona de España le habría sido infiel a la colombiana.

En el medio de comunicación escribieron: «la cantante lo ha pillado con otra y se van a separar».

El dato más reciente de la prensa española es que Gerard Piqué la habría engañado con una modelo de 20 años que de hecho Shakira la conocería.

Esta noticia hizo que las redes sociales de inmediato saltaran.

La pareja que tiene 10 años de diferencia, estaría separada por algún tiempo porque el futbolista lleva viviendo hace ya varios días en su casa de soltero en Barcelona.

Por otra parte, Piqué prácticamente ya no aparece en las redes sociales de Shakira; y la última aparición de él en su perfil personal fue por el mes de marzo.

En una de sus últimas apariciones, la cantante y el futbolista fueron abordados por varios periodistas y fotógrafos de la agencia Europa Presss, quienes registraron un reciente encuentro entre Shakira y el español a bordo de uno de sus vehículos.

Si bien los cronistas intentaron consultar sobre su situación actual, ambos optaron por ignorar a la prensa y esquivar las preguntas sobre su posible separación.

Las conductoras de Mamarazzis dieron detalles de las últimas noches de Piqué, al que consideran que “está desatado”, saliendo de fiesta con varios de sus compañeros del Blaugrana.

En sus comentarios nombran a Riqui Puig con quien Piqué saldría a las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona más codiciada de la capital catalana.

Opiniones sobre Shakira y Piqué desde las redes sociales

En un mundo globalizado y cada vez más conectado, las publicaciones en las redes sociales de los protagonistas fueron otro enfoque de análisis.

Ninguno de los dos, (Shakira y Piqué) ha emitido ningún detalle con relación a la noticia que generó un revuelo internacional.

Y los expertos en la prensa de espectáculos se animan a insinuar que la canción Te felicito -lanzada en abril- sería sobre esta crisis que tendría Shakira con Gerard Piqué.

«Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show… Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto; la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos», es una de las partes más destacadas del hit de la colombiana Shakira.