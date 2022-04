La cápsula que ofrece experiencias de lujo en el espacio

La compañía estadounidense Space Perspective llevará sus viajes de lujo sobre la atmósfera con tecnología con forma de un globo gigante.

La firma propone un viaje en su lujosa cápsula Neptuno hasta alcanzar los 31 kilómetros (100 mil pies de altura) «por encima del 99% de la atmósfera terrestre».

Dicha cápsula es remolcada por un globo de hidrógeno del tamaño de un estadio, y el viaje de ida sería de dos horas, para luego permanecer el mismo tiempo en el espacio. Tras ello, descenderá hasta el mar, en donde será recibida por un barco. Todo el viaje tiene una duración aproximada de seis horas.

Get your first look at the Space Lounge Interior. What makes Spaceship Neptune a spaceship unlike any other? Visit our website to explore all the details! https://t.co/DqhAhrdg0V pic.twitter.com/4j5cHRcP1Y

Jane Poynter, cofundadora de la compañía, destacó que «queríamos encontrar una manera de cambiar realmente la visión de la gente sobre los viajes espaciales. Lo que nos permiten hacer los globos es llevar a la gente al espacio de una manera suave y cómoda».

La cápsula se reviste con ventanales de 1,5 metros de alto y asientos acolchados. En el interior tiene un diseño azul que ayuda a evitar los reflejos y a acentuar los colores del espacio.

If you can’t envision what your trip to space will look like as you travel the 6 hour journey, try our 3D walkthrough of the Space Lounge! Head over to our website to check out what the largest windows ever flown to space will look and feel like. https://t.co/DqhAhruQSt pic.twitter.com/Ynv8GBoYxO