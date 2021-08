La colección definitiva de George Harrison

Veinte años después de su muerte, recordamos a uno de los íconos más grandes del rock con lo mejor de su música, desde lo más movido hasta lo más contemplativo.

“El Beatle más apuesto y el más subestimado”, llamó el obituario de The Guardian a George Harrison, quien en 2001 acababa de fallecer a sus 58 años. Es cierto que, cuando se piensa en los Beatles, los primeros que se vienen a la mente son Lennon y McCartney. Pero eso es porque George Harrison era algo diferente, algo más: contemplativo, espiritual, un guitarrista como ningún otro y un folclorista que trascendió la banda que lo dio a conocer.

Harrison era, sin duda, una fuerza musical sin par.

En su periodo con los Beatles fue él quien impulsó a la banda a explorar sonidos lejanos y adentrarse en viajes introspectivos en canciones icónicas como Here comes the sun , Within you without you y While my guitar gently weeps . Fue él quien compuso Something (inspirado en su esposa del momento, Patti Boyd), sin duda una de las más grandes canciones de amor de todos los tiempos; una pieza que captura las sutilezas, lo que no se dice, lo que no se puede poner en palabras al cruzar una mirada o ver caminar a esa persona que le da sentido a cada latido del corazón.

George Harrison

Y ya como solista, empezando con su álbum All things must past (que cincuenta años después viene en una edición deluxe, remezclada y con contenido nunca antes visto) que marcó el fin de una de las bandas más grandes de todos los tiempos y su inicio como un autor osado, único e independiente. Con clásicos como Got my mind set on you y la conocida My sweet Lord , Harrison reafirmó su lugar como una de las estrellas de rock más grandes del siglo XX. Para celebrar a este genio meditativo, espiritual y lleno de originalidad, traemos una playlist que reúne lo mejor de George Harrison. Desde sus primeros éxitos con los Beatles, pasando por la mega banda Traveling Wilburys, hasta llegar a su increíbles discos y éxitos como solista, esta lista recoge todas las facetas y sonidos de un hombre que, aunque llamado “el Beatle silencioso”, pasó muy poco tiempo callado.

