La confesión de Mbappé sobre los rumores de un posible fichaje por el Real Madrid

Con Lionel Messi confirmado como flamante refuerzo del PSG, ahora todas las miradas apuntan a qué sucederá con Kylian Mbappé una vieja debilidad del Real Madrid. Incluso desde España se informó de una posible oferta que rondaría los 150 millones de euros.

Ante este panorama, fue el propio futbolista el encargado de aclarar su situación. Según informa el programa radial El Larguero, que se emite por Cadena Ser, el delantero le confesó a su círculo íntimo dentro del vestuario que seguirá una temporada más en el PSG, por lo que será uno de los integrantes del tridente de ensueño que conformará junto al brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi.

De acuerdo a información del portal Infobae.com, incluso el director deportivo Leonardo, durante las negociaciones con algunas de las flamantes incorporaciones durante esta ventana de transferencias y con parte del vestuario, expresó que el ex Mónaco no será vendido y continuará bajo el mando de Mauricio Pochettino.

No obstante, este mismo medio sostuvo que Mbappé no le cierra la puerta a la Casa Blanca luego de junio del 2022, momento en el que finalizará su contrato. Pese a los constantes intentos del club parisino por extender el vínculo, el atacante hasta el momento no aceptó ninguno de los ofrecimientos

Fuente: Infobae.com