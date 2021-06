La conquista del K-pop

El K-pop es la música que se tomó el mundo. No tiene sentido resistirse, ¿así que por qué no mejor dejarse llevar por su sonido?

Corea se tomó el mundo y todo lo que tuvo que hacer para lograrlo fue inventar el K-pop. Con sus ritmos irresistibles, con sus ídolos que nos derriten con su voz y nos conquistan con su encanto innato, y con una legión (¡un ejército!) de fanáticos esparcidos por todo el mundo, este nuevo género musical no solo llegó para quedarse, sino que tiene ya capturó toda nuestra atención, ya nos conquistó con su irresistible beat.

Para entender y disfrutar este fenómeno que tiene al mundo cautivo, hemos creado una playlist con lo mejor de estas armas de ritmo masivo. Aquí podrá encontrar el encanto de los chicos de BTS en canciones como Stay gold , el mismo encanto con el que nos ponen a bailar a su ritmo.

También están las talentosas chicas de BLACKPINK, llenas de fuerza y actitud, e incluso podrá escuchar los proyectos de solista de cada una que dejan brillar sus mejores aspectos individuales, como en el caso del nuevo sencillo de Rosé, On the ground ; aquí están reunidas bandas que seguramente no había escuchado, pero que lo harán querer hablar coreano para poder cantar con ellas, como TRI.BE, YOUHA, SuperM y muchas otras más.

Suena K-Pop

Es un género como ningún otro, lleno de actitud, de letras pegajosas y coreografías complejas pero que igual practicaremos hasta altas horas de la noche. ¿Por qué no rendirse ante su encanto y dejarse llevar ante el ritmo de esta lista con lo mejor del K-pop que le traemos el día de hoy?

Escuche esta playlist en:

