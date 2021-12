La enigmática «cabaña misteriosa» que fotografió el rover chino Yutu-2

El rover chino Yutu-2 desarrolla una misión en la cara oculta de la Luna desde el pasado 29 de octubre tras despertar de un ‘dulce sueño’ y empezar a explorar el suelo lunar.

El rover que forma parte de la misión espacial china Chang’e 4, ha detectado en el horizonte una de las figuras más extrañas en la Luna. Se trata de una forma que tienes aspecto de cabaña o casa misteriosa.

Yutu-2, que cumplirá una misión lunar por los próximos 36 meses, está según reveló la Administración Nacional China a unos 80 metros de la imagen captada y se espera que llegar hasta el objeto le tome cerca de tres meses.

La misión se desarrolla en la cara oculta de la Luna y la superficie está llena de cráteres, producto de antiguos impactos de cuerpos celestes, esto estaba previsto por los científicos expertos.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I