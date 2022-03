Oír el nombre Paul Michael Levesque, en un ring, no da tanta emoción como escuchar la presentación de ‘Triple H’, la superestrella de la WWE. Lamentablemente esos días terminaron dada la triste noticia de su retiro de la lucha libre. Esto debido a problemas de salud que ha venido acarreando durante varios años.

La misma franquicia deportiva y el luchador, de 52 años, confirmaron la decisión tras una entrevista reciente con Stephen A. Smith, de la cadena ESPN. En ella se habló sobre el ataque al corazón que llevó a Levesque a ser operado.

“Nunca volveré a luchar”, dijo Levesque a Smith este viernes. “En primer lugar, tengo un desfibrilador en el pecho, lo cual, ya sabes, probablemente no sea una buena idea para mí recibir una descarga en televisión en vivo”. Detalló que actualmente se encuentra estable, sin embargo, también habló de problemas en sus pulmones.

BREAKING: @TripleH announced his retirement from in-ring competition on @espn @firsttake with @stephenasmith. pic.twitter.com/qnyw9NVtv4