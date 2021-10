La gorila que se hizo famosa por una selfie murió en brazos de su cuidador

Aunque la gorila de montaña Ndakasi, como fue llamada, murió el pasado 26 de septiembre fue hasta este martes que Parque Nacional de Virunga (PNVi) de la República Democrática del Congo dio a conocer la triste noticia.

La gorila de montaña padeció una enfermedad que fue deteriorando su estado de salud rápidamente y tras 14 años de vida Ndakasi murió en manos de su cuidador, André Bauma.

“Virunga anuncia con profunda tristeza la muerte de la amada gorila de montaña huérfana, Ndakasi”, es parte del comunicado del Parque Nacional de Virunga.

El parque compartió a través de su cuenta de Instagram la foto de la gorila de montaña en brazos de Bauma, brazos en los que según el parque fue donde Ndakasi dio su último suspiro de vida.

“Ndakasi dio su último suspiro en los brazos amorosos de su cuidador y amigo de toda la vida, Andre Bauma”, añadió PNVI en su cuenta de Instagram.

It is with heartfelt sadness that Virunga announces the death of beloved orphaned mountain gorilla, Ndakasi.



C’est avec une profonde tristese que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheliné Ndakasi.https://t.co/GdkJbhWESz pic.twitter.com/bsCKdEq8tB