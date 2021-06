La huella de China en Marte con su rover Zhurong

Una huella para la eternidad, un «selfi» histórico con bandera china de fondo. Las fotografías enviadas por el robot Zhurong desde Marte llenaban de orgullo este viernes a la agencia espacial del país más poblado del mundo.

Zhurong, un robot cuyos paneles solares desplegados como alas le dan un aire de avión, se fotografió él mismo al lado de su plataforma de aterrizaje, gracias a otra cámara extraíble. En la plataforma de aterrizaje ondeaba una bandera china en un marco rojizo característico del suelo marciano.

El robot chino, que pesa 240 kilogramos, llegó a Marte a mediados de mayo tras un viaje de casi un año. Zhurong, el dios del fuego, según la mitología china, también tomó fotos de las huellas de sus seis ruedas en el suelo de Marte.

«La huella de China», según la agencia espacial.

Family photo! First batch of scientific images of #Zhurong rover landing on Mars unveiled. Fig 1 was taken by a wireless camera deployed by rover. Fig 3 shows traces of rover maneuver. Full scale HD pictures and Easter eggs are revealed by @CNSAWatcher in https://t.co/jCzeJVk5iD pic.twitter.com/j7sFT39M45