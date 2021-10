La impactantes imágenes de ejercicios militares en Corea del Norte

Soldados de Corea del Norte ofrecen una muestra de su valentía y fortaleza, ante su líder Kim Jong-un, rompiendo bloques de concreto con la cabeza.

En un video compartido en redes sociales se puede observar a un hombre acostado sobre escombros y a un compañero que le coloca un bloque de concreto en el pecho para luego romperlo con un mazo.

Dicha acción fue parte de un despliegue que tiene como objetivo desafiar el dolor a cargo del ejército de Corea del Norte, en la apertura de una exhibición militar.

Las imágenes que tuvieron amplia difusión en las redes sociales también muestran al gobernante Kim Jong-un aplaudiendo y sonriendo en el evento militar, rodeado por el alto componente castrense norcoreano.

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd