La increíble historia de una joven «alérgica a las emociones fuertes»

Natasha Coates, una joven británica de 27 años, fue diagnosticada a los 18 años con el síndrome de activación de mastocitos, que le produce migrañas, picazón e hinchazón. Los médicos le explicaron que las emociones fuertes podrían causarle la muerte.

A pesar de que los cambios en su estado del cuerpo, como sudar o reír, pueden causar una reacción alérgica potencialmente mortal, ella continúa con una de sus grandes pasiones, la gimnasia.

Su historia se viralizó después que se compartiera un video en la red social TikTok. «Mi nombre es Natasha Coates y soy alérgica a todo«, inicia su relato, donde mencionó que mientras estaba hospitalizada cuando tenía 20 años planeó su propio funeral.

«Soy alérgica a las emociones fuertes. Cualquier cambio en mi cuerpo, ya sea que esté riendo, llorando, triste o estresada puede provocar una reacción química. Ocurre casi todos los días y me han hospitalizado más de 500 veces«, contó Natasha al New York Post. Incluso recordó que una reacción alérgica sucedió mientras se reía con sus amigos.

Además, reveló que su día a día es una batalla para no ser hospitalizada. «Cuando siento que comienza, me molesto y trato de reprimirlo, de lo contrario, reaccionaré peor, es un círculo vicioso», comentó.

«SIENTO QUE SOY ALÉRGICA A ESTAR VIVA»

Natasha documenta su día a día publicando videos en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12.3k seguidores, comparte sus triunfos como deportista, sus aventuras pero también los momentos en que es hospitalizada.

No obstante, la emociones fuertes no son las únicas causas los shocks anafilácticos que sufre, sino que también hay sprays corporales, productos de limpieza, velas y alimentos que le afectan.

«Hay muchos alimentos que me llevarán al hospital y otros que, con suerte, no. Debido a las sustancias químicas que se liberan cuando estoy digiriendo los alimentos, a veces no es lo que estoy comiendo sino el proceso de digestión lo que desencadena la anafilaxia», detalló.

“A veces siento que soy alérgica a estar viva«, dijo Natasha en uno de sus vídeos de TikTok. Pero a pesar de su condición de salud, ella busca vivir con normalidad y destacar, por lo que actualmente cuenta con 22 títulos de gimnasia de élite y 44 medallas.

«UNA VIDA NORMAL»

Ante los constantes comentarios de los peligros que se enfrenta en la gimnasia por su condición. Natasha dice no estar dispuesta a abandonarla. «Los únicos que me dicen que deje de hacer gimnasia son los que no me entienden. Me da mucho más de lo que me quita. Las reacciones alérgicas ocurrirán de todos modos, incluso si estoy sentada en casa sin hacer nada, por lo que es mejor que esté afuera viviendo mi vida«.

La joven desde sus 20 años implementó en su vida protocolos para evitar que sucediera una tragedia. Toma de medicamentos para mitigar las reacciones, cada familiar o amigo sabe usar un EpiPen e incluso cuenta con «tecnología de asistencia».

«Si presiono un botón en mi reloj, las luces en el frente de mi casa cambian a rojo y llaman a una ambulancia», dijo Coates, quien incluso pudo mudarse de la casa de sus padres y vivir sola.