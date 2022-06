La inspiradora historia de Aspy Band, una agrupación musical conformada por jóvenes con asperger

Seis jóvenes guayaquileños conforman una banda musical que hace historia. El nombres de esta agrupación es Aspy Band y todos sus integrantes tienen asperger.

Todo grupo musical se caracteriza por tener su propio estilo pero esta banda en especial cuenta con una particularidad que la hace única.

Sus integrantes son seis jóvenes que llevan la música en la sangre, componen como corazón y tocan con el alma. A ellos los une algo más que el rock, todos tienen asperger, razón por la cual decidieron que la banda se llamara Aspy Band.

El asperger es un trastorno del neurodesarrollo, lo que quiere decir que el cerebro de la persona con estas condiciones funciona de manera diferente, especialmente en la comunicación e interacción social.

INTEGRANTES DE ASPY BAND

La potente voz del vocalista de esta agrupación, Juan Diego, llama la atención de todos. El joven estudia producción musical a sus cortos 19 años y ya sueña con colaborar con grandes artistas.

Andrew, de 21 años, también integra esta banda y a través del teclado expresa sus sentimientos. Actualmente estudia producción en medios de comunicación con lo que espera convertirse en un gran director de cine.

Christopher, de 25 años, quien se prepara para ser un ingeniero mecánico también contribuye en la banda al tocar el bajo.

«Aquí he descubierto un nuevo talento. He aprendido más de mí mismo, que con esto puede expresarme, puedo desestresarme. Hay mucho que puedo hacer con un instrumento musical y me siento más seguro más confiado y seguro de mí mismo» señala Christopher.

Las gafas forman parte del look del bajista de Aspy, Daniel Trujillo de 25 años, quien ya es tecnólogo en diseño gráfico. Él no solo lo rockea, también es youtuber.

La batería está a cargo de Ricardo de 20 años y actualmente estudia ingeniería ambiental. «Todos tenemos un talento puede se puede decir natural y diferente y que creo que cada uno en la banda nos complementamos», añadió.

El más pequeño de la banda y encargado de la guitarra acústica es Alejandro. A sus 18 años ya está seguro que quiere ser ingeniero en sistemas.

Conoce su historia en el siguiente video: