Janina Corozo luchó por más de 60 capítulos, con un promedio de 120 platos, para terminar su camino por la segunda temporada de MasterChef Ecuador. La más guerrera competidora de todas se separó de sus compañeros para reencontrase con su familia.

El último plato que presentó Janina fue un pastel de cinco pisos. La suerte estuvo en su contra al intentar hacer la cobertura de la torta, intentando y fallando por más de tres ocasiones. El resto de sus compañeros, al menos, presentaron un postre completo.

Manuel, quien también flaqueó en la etapa de repostería, pudo haberse ido de no ser por el error de Janina. Sin embargo, los jueces decidieron que no presentar una crema era un fallo imperdonable. Al finalizar el reto, la esmeraldeña tuvo que despedirse de las cocinas de MasterChef.

Su paso estuvo cargado de capitanías muy bien logradas, elogios de los chefs invitados y las mejores salsas de la competencia. Además, Janina fue la primera en asegurar su puesto en el Top 10, ganando el pin de inmunidad.

Lamentablemente no la volveremos a ver en el Tiempo Extra de MasterChef, ya que su final está programada con únicamente tres ex cocineros: Daniel, José y Gabriela. No obstante, si eres fanático de la cocina de Janina puedes revisar una divertida entrevista en donde habla sobre todo lo que aprendió en su paso por la televisión ecuatoriana.