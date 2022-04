La mayoría de teatros de Broadway dejará de exigir que el público esté vacunado

Buena parte de los teatros de Broadway dejará de exigir que el público esté vacunado contra la covid-19 para asistir a sus obras.

Esto, a partir del próximo 30 de abril, aunque seguirá requiriendo el uso de mascarillas.

Según informó en un comunicado la Liga de Broadway, que agrupa 41 teatros, «muchas» de las obras ya no requerirán que los asistentes muestren una tarjeta de vacunación.

Esto no significa que la seguridad haya dejado de ser una de sus prioridades, destacó la organización.

«Desde que reanudamos los espectáculos el pasado otoño, más de cinco millones de personas han visto un show de Broadway, y la seguridad de nuestros actores, nuestro equipo y nuestro público sigue siendo nuestra prioridad máxima», aseguró en el texto la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin.

«Nuestra intención es que, al mantener una norma estricta de uso de mascarillas hasta al menos finales de mayo, continuaremos con nuestro historial de seguridad para todos», agregó.

La decisión de la Liga de Boradway se produce a la par que la de otras instituciones y Gobiernos locales en EE.UU., pese a que en Nueva York, por ejemplo, los contagios están incrementando.

Por esa razón, varias producciones teatrales han tenido que anunciar cancelaciones con el positivo de covid-19 de alguno de sus actores.

Entre ellos «Plaza Suit», protagonizado por Sarah Jessica Parker y su esposo Matthew Broderick, o «Macbeth», con Daniel Craig y Ruth Negga.

La Liga de Broadway no especificó qué teatros exactamente dejarán de pedir una prueba de vacunación, pero según el New York Times, la Shubert Organization, encargada de 17 teatros, sí que relajará sus medidas, mientras que el Lincon Center Theater afirmó que aún no lo hará.