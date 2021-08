La mezcla de sonidos que se toma Ecuador

Aquí está la selección musical que muestra la gran variedad de artistas y géneros que están moviendo con sus ritmos al país entero.

Cada semana, cada día, cada hora llegan nuevas (y hasta viejas) canciones a Ecuador a marcar el ritmo. Lanzamientos nuevos y hits olvidados, cada semana hay una oleada de canciones que se apodera de nuestros audífonos, de las bocinas de los carros, de los ambientes de las discotecas. Y todos esos sonidos, ritmos y voces las reunimos en un solo lugar: esta playlist con los mejores hits que se han tomado el país.

Esta semana llega con una gran cantidad de lanzamientos que tienen a Ecuador moviéndose al son de distintos ritmos: por un lado está el nuevo y esperado lanzamiento de Selena Gomez junto a Camilo, una nueva y conmovedora muestra de que el pop no conoce fronteras de idioma; también llegan, por el lado de la música urbana, Vaticano, de Jerry Di, y Neas don’t cry, lo nuevo de Cornetto. Hogar dulce hogar, la nueva canción de Mario Puglia, llega como una reflexión con sonido indie sobre la experiencia de ser migrante, de crear un hogar lejos del hogar.

Top Ecuador 2021

¡Y cómo pasar por alto el nuevo sencillo de los Rolling Stones, de la edición especial de su álbum Tattoo you ! Con la partida del icónico baterista de la banda, Charlie Watts, queremos recordar el sonido único que le dio a cada disco, a cada álbum, incluyendo esta canción inédita que llega para confortar y deleitar a los fanáticos de los Stones en todo el mundo: Living in the heart of love .

Es una semana llena de géneros y estilos, desde pop hasta rock puro y duro. Puedes escuchar todos los sonidos en nuestra lista de reproducción… ¡y estar pendiente la próxima semana, para ver qué nuevos sonidos marcarán el ritmo en Ecuador!

Escuche esta playlist en:

