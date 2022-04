La NASA inicia la prueba final de su megacohete lunar

La NASA inició el viernes una prueba crucial de dos días de su cohete gigante Space Launch System (SLS), que incluye un simulacro de cuenta atrás, cuando la agencia se prepara para llevar seres humanos a la Luna.

Conocida como el ensayo general con circulación de combustible, es la última prueba importante antes de la misión Artemis-1 de este verano boreal: un vuelo lunar sin tripulación al que le seguirá uno tripulado, probablemente no antes de 2026.

«Se trata de la última verificación del diseño antes de nuestro lanzamiento», dijo Tom Whitmeyer, un alto funcionario de la NASA.

