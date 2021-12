La NASA releva una nueva imagen de Marte digna de una postal

La NASA comparte una nueva imagen desde el suelo marciano que para muchos internautas es una verdadera postal.

El róver que tocó suelo en Marte el pasado mes de febrero y que junto al helicóptero Ingenuity han captado imágenes impresionantes y nuca antes vistas del planeta rojo.

Good morning from Mars — where as usual it’s dusty, cold, and strangely serene. Download this image: https://t.co/KoHK9s1Jfz More photos: https://t.co/jQbq9rXW53 pic.twitter.com/GJuOIROClE

La NASA ha compartido las nuevas imágenes captadas por el róver Perseverance de sitios recien capatado por la kisión científica.

«Buenos días desde Marte, donde, como de costumbre, hay polvo, frío y una extraña serenidad», reza la publicación de la agencia espacial estadounidense con una fotografía tomada el pasado 5 de diciembre.

La misión espacial busca encontrar en Marte restos o indicios de antigua vida microbiana, además de recoger, almacenar y en futuro traer a la Tierra regolitos marcianos.

Además, la misión incluye recopilar datos sobre la geología y el clima del planeta rojo y a su vez allanar el camino para las futuras exploraciones humanas en Marte.

A rock so nice, I sampled it twice! Just capped and sealed my fifth sample tube, with another piece from this interesting rock. I’m doubling up on samples at some high-priority targets like this one. #SamplingMars https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/EbT9pNE4cU