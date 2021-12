La OMS recomienda quedarse en casa por avance de la variante ómicron

Hasta hace unas semanas la pandemia parecía dar una tregua al mundo que se ilusionaba con una vacunación efectiva y dosis de refuerzo que parecían funcionar.

Sin embargo, los planes de celebrar Navidad y Fin de Año, parecén irse al tacho de la basura con el avance de la variante ómicron por decenas de países.

Esto ha hecho que el panorama nuevamente cambie por completo y muchos países tomen decisiones para salvaguardar la vida de sus habitantes ante una variante que se extiende con alta velocidad.

La variante Ómicron se ha vuelto la preponderante no solo en Estados Unidos sino en gran parte del mundo, superando en contagio a la variante Delta.

En este contexto, en conferencia de prensa, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a tener precaución sobre las fiestas de Navidad, en el marco de un aumento de contagios de Covid-19 a nivel mundial.

El máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas se ha mostrado comprensivo con el hartazgo de los ciudadanos, pero ha insistido en que la forma más rápida de “volver a la normalidad” es “tomar las decisiones difíciles que hay que tomar”.

Así, ha reconocido que, “en algunos casos”, eso significará “la cancelación o el retraso de los eventos” de Navidad.

“Pero un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde, que celebrar ahora y estar de luto más tarde”, sostuvo el director de la Organización.

As you plan you holidays, please think & plan carefully. In some cases it is better to cancel or limit the gatherings than to grieve them later.



My family has made the difficult decision to postpone our Christmas trip to 🇺🇸. This is what’s right for us. Do what’s right for you⬇️ https://t.co/xUtwZZ7LCf