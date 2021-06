La policía de Miami usa ya el «lazo volador» para reducir a los detenidos

El departamento de policía de Miami (Florida) ha implementado el uso de un nuevo dispositivo no letal denominado «BolaWrap», que lanza una especie de «lazo volador» capaz de reducir al individuo violento o que se resiste a su arresto.

Este dispositivo recuerda la tela de araña que dispara Spiderman para inmovilizar a sus enemigos y funciona de forma similar al de una pistola «Teaser», pero con la ventaja de que podría evitar algunas de las muertes achacadas a esta arma de descargas eléctricas.

En una rueda de prensa, el alcalde de Miami, Francis Suárez, junto al director de la Policía de la ciudad, Art Acevedo, y varios concejales hizo la presentación de este nuevo dispositivo y se ofreció, luego, para una demostración del efecto de esta técnica que inmoviliza a los sospechosos en segundos, sin necesidad de tocarles, ni lastimarles.

City of Miami Police will begin using the BolaWrap, a new device meant to help law enforcement safely take people into custody.



STORY: https://t.co/xJPFHotKaV pic.twitter.com/JoVRrDuDvN