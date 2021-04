Novedades desde Sony para los usuarios del PlayStation 5. En su primera gran actualización a nivel mundial, la consola contará a partir de este miércoles con nuevas funciones y mejoras de las que se destaca un almacenamiento de los juegos en dispositivos USB externo indicados, todo para liberar la memoria interna

Aquellos poseedores de una PS5 podrán ya no tendrán que reinstalar un juego que ya se haya descargado, jugado y eliminado previamente. No obstante, los juegos se podrán almacenar en el dispositivo USB, pero no se podrán ejecutar desde él.

Otra novedad es que los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 podrán compartir el juego mientras chatean en grupo. La función se llama ‘Share Play entre generaciones’ y con ella se puede dejar que los usuarios de PS5 incluyan a sus amigos con PS4 y vean la pantalla del juego o incluso probar los juegos de la nueva consola, y viceversa.

Entre las funcionas también está la descarga previa de las actualizaciones de los juegos (que tendrá que ser habilitada por los desarrolladores), la opción de ocultar juegos de la biblioteca y diferentes mejoras a nivel de interfaz. Por último, Sony agregará nuevas opciones para su aplicación móvil, la ‘PlayStation App’.

Fuente | Xataka/CNN