La primera expedición cinematográfica espacial regresa a la Tierra

La nave rusa Soyuz MS-18 trajo hoy de vuelta a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI) a la primera expedición cinematográfica espacial, integrada por la actriz Yulia Peresild y el realizador Klim Shipenko, y al cosmonauta Oleg Novitski.

La cápsula de descenso se posó a las 04.35 GMT sin ningún tipo de contratiempos en la zona prevista de la estepa kazaja y el aterrizaje se transmitió en directo por Roscosmos, la agencia espacial de Rusia.

Sus tripulantes fueron recibidos por el director de Roscomos, Dmitri Rogozin, que destacó que el aterrizaje se llevó a cabo de manera sobresaliente.

«Estamos contentos de que se encuentren bien (…). Todo salió a la perfección», destacó el funcionario, que calificó la maniobra con un «5», la máxima nota escolar en Rusia.

El primero en ser evacuado de la cápsula fue Novitski, su comandante. Luego salió Shipenko, que en sus primeras declaraciones a la prensa dijo que «el despegue y el aterrizaje son sensaciones impresionantes».

Peresild fue la última en salir. Sonriente, asistida por los médicos, señaló que le pareció poco el tiempo que estuvo en la plataforma órbital.

«Todo bien. Todo estuvo perfecto. Oleg (Novitski) es un profesional y con él no se siente miedo», dijo la actriz.

Oleg @novitskiy_iss and spaceflight participants Klim #Shipenko & Yulia #Peresild arrived in Star City, where they will undergo a medical examination, perform a program of post-flight scientific experiments and rehabilitation! Check out how many people are willing to meet them!🥳 pic.twitter.com/31QTBQGFrK