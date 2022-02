La reina Isabel cumple 70 años en el trono

La reina Isabel II se convirtió este domingo en la única monarca británica con 70 años en el trono, pero este récord llegó empañado por la ausencia de su difunto marido, varios conflictos familiares y una salud debilitada.

La soberana conmemoró esta larga trayectoria en Sandringham (este de Inglaterra) con un doble recuerdo: la muerte de su padre, el rey Jorge VI, en 1952, y su ascenso al trono con 25 años de edad.

Her Majesty is seen with one of her famous red boxes. Over the past 70 years, The Queen has received daily papers from her Private Secretaries, in person or via a red despatch box. pic.twitter.com/CmbyFiWPpm