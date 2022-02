La reina Isabel II da positivo por covid-19

La reina Isabel II, de 95 años, se ha contagiado de covid-19, anunció este domingo el Palacio de Buckingham.

En un comunicado, la Casa Real británica señaló que la monarca tiene «síntomas leves similares a un resfriado», pero prevé continuar realizando «tareas ligeras» esta semana.

La noticia se conoce diez días después de que se anunciase que su hijo Carlos, el príncipe heredero, dio positivo para covid-19 después de haber estado junto a la reina.

La reina Isabel «seguirá recibiendo atención médica y seguirá todas las pautas apropiadas», agregó el comunicado real.

