La respuesta de Facebook, Instagram y WhatsApp tras la caída a nivel mundial

Los servicios de Facebook y las aplicaciones de su propiedad (Instagram, WhatsApp y Messenger) sufren este lunes caídas generalizadas en varias partes del mundo, denunciaron los propios usuarios a través del portal Downdetector.

En el caso concreto de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, cuando los usuarios envían mensajes, les aparece el mensaje «conectando» y el icono de un reloj, pero el contenido no llega a enviarse a su destinatario.

«Tenemos constancia de que hay personas que están teniendo problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos», indicaron desde la firma que dirige Mark Zuckerberg en un comunicado.

«Estamos trabajando para devolver las cosas a la normalidad tan rápido como sea posible, y pedimos disculpas por cualquier inconveniente», apuntaron desde la red social.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience!