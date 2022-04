¿La respuesta de Karol G a Anuel por decir que «dedica canciones»?

Parece que la buena relación de exnovios que tenían Karol G y Anuel hace unos meses no sigue intacta. Y es que ahora los cantantes se han visto envueltos en una polémica por la canción más reciente de Karol G

Fue por esta razón que Anuel estalló en Instagram un día después de la presentación de Karol en Coachella.

«Y eso que dicen que supuestamente soy yo di que el que estoy estancao’ en el pasado [emojis de risa]», dijo

Y agregó: «Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mi sin cojo*** me tienen!. Y ya… Es la única reacción mía que van a tener!!!! Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar.”

Horas después, la cantante hizo una publicación en su cuenta oficial de Twitter que varios usuraios de redes sociales interpretaron como una contestación al mensaje de Anuel.

Puesta pa revivir viejos tiempos — LABICHOTA (@karolg) April 19, 2022

Sin embargo, la publicación de la cantante no estaría relacionada con su expareja sino con un nuevo tema pues ayer publicó un video en el que se la ve tomar el sol mientras suena una canción en la que dice esa frase

Fuente: E! Latino