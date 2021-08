La sensualidad de los Escorpio

El signo zodiacal que más inspira emoción y deseo, los Escorpio son los homenajeados en nuestro horóscopo musical

No hay personalidad tan emotiva, tan fuerte, tan sensual como la de un Escorpio. Llenos de imaginación y con una personalidad intensa, este signo zodiacal promete ser una de las personas más memorables en nuestras vidas, ese amigo que nos lleva a los planes más alocados, esa pareja que nos hace vivir como si cada día fuese el último que pasaremos juntos.

Para vibrar en la misma sintonía que este seductor signo zodiacal, le traemos una playlist que reúne aquellas canciones que atrapan la esencia de los Escorpio: llena de canciones que pueden subir la temperatura hasta en un igloo y con temas que nos dejan con el corazón en la mano.

Horóscopo musical Escorpio

Aquí podrá moverse al ritmo de Venus de Lady Gaga y de Sex with me de Rihanna; esta es la lista en la que podrá dejarse llevar por la sugestiva voz de Selena Gomez en Hands to myself o por el flow de M.I.A. en Bad girls .

Con música que saca nuestro lado más carnal y seductor, esta lista de reproducción captura perfectamente la esencia de los Escorpio… y es un estado de ánimo que quisiéramos tener todos los días de la semana, muchas gracias.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.