La variante delta representa el 83% de los casos en EEUU

La variante delta continúa avanzando y representa aproximadamente el 83% de los casos del coronavirus que causa el COVID-19 en Estados Unidos, informaron las autoridades de salud de ese país el martes.

El porcentaje significa un aumento drástico desde la semana del 3 de julio, cuando esa variante representó aproximadamente el 50% de los casos de coronavirus secuenciados genéticamente.

“La mejor manera de prevenir la propagación de variantes de COVID-19 es prevenir… y la vacunación es la herramienta más poderosa que tenemos”, afirmó la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, durante un audiencia en el Senado de Estados Unidos.

La variante delta es una mutación del coronavirus que se propaga más fácilmente que otras. Se detectó por primera vez en la India, pero ahora se encuentra en todo el mundo.

LA recomendación de los expertos es que se acelere el proceso de vacunación en el sentido de que es el único camino seguro a combatir la pandemia de coronavirus y todas sus variantes, pero en muchos países del mundo no se consiguen las dosis suficientes para desarrollar un proceso de inmunización eficiente.

Por otro lado la sociedad se enfrenta a una parte de la población que no está dispuesta a vacunarse por varias razones, pero que podrían provocar que el proceso de vacunación no resulte eficiente y mucho menos exitoso, pues in recibir la vacuna seguirán expuestos al coronavirus y a la variante delta que, según los expertos, es mucho más contagiosa que la original.