La verdad sobre “cabaña misteriosa” hallada en la cara oculta de la Luna

El róver lunar chino Yutu 2 detectó en noviembre algo intrigante en la cara oculta de la Luna mientras atravesaba el cráter Von Kármán. Inmediatamente, internautas se volcaron con teorías de que el objeto denominado “cabaña misteriosa” o “cubo extraño” podría ser de origen alienígena.

No obstante, el “cubo lunar” ya no es ningún misterio. Y para la decepción de muchos resultó ser algo bastante común: una roca.

Lo peor del caso es que ni siquiera tiene forma de cubo, es simplemente una roca abultada situada en el borde de un cráter; una conclusión divertida para el enigma lunar que cautivó a muchos en diciembre.

El descubrimiento se produjo por primera vez en noviembre, durante el 36º día lunar de la misión del róver Yutu 2. El descubrimiento fue entonces comunicado por Our Space, un blog en chino asociado a la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA). En la primera imagen del róver de la roca parecía mucho más grande y misteriosa.

La CNSA estimó que el objeto estaba a unos 80 metros de distancia y se preparó para conducir el róver hacia él. Según el blog, se necesitarían dos o tres meses para llegar al cubo.

La agencia espacial china anunció entonces que viajaría hacia el objeto a una velocidad lunar súper rápida de 200 metros por hora para obtener algunas respuestas.

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu